В Краснодарском крае утром 20 ноября объявили ракетную опасность. Жителей предупредили об угрозе падения ракет и напомнили, как действовать в такой ситуации. Сигнал действует на всей территории региона, сообщала пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Тем, кто находится в здании, рекомендуется отойти от окон и укрыться в безопасном месте. Подойдёт защитное сооружение, подвал или другое заглублённое помещение. Если предупреждение застало на улице, необходимо найти ближайшее укрытие или спрятаться в складках местности. Тем, кто находится в машине или общественном транспорте, следует выйти и также укрыться. Нельзя оставаться в транспорте или прятаться у стен домов.

При обнаружении обломков ракет приближаться к ним запрещено. О находке нужно сообщить по номеру 112. В МЧС Краснодарского края также напомнили о запрете на съёмку и публикацию фотографий и видео ракет, беспилотников, мест их падения и последствий, а также работы ПВО и спецслужб.

Ракетную опасность объявляли и в Крыму, об этом сообщили в республиканском главке МЧС России. Ранее подобные сигналы уже звучали в регионе. Вечером 18 ноября ракетную опасность объявили в Краснодарском крае, отменили её в 17:47. Днём того же дня в регионе объявляли беспилотную опасность: уведомления РСЧС об угрозе падения беспилотных летательных аппаратов поступили жителям в 14:37.

Вечером 17 ноября сирены из-за ракетной опасности включили в Новороссийске. Глава города-героя Андрей Кравченко призвал жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. «Если вы находитесь дома - не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», - написал Кравченко в «Максе». Он также напомнил о запрете на съёмку и публикацию фото или видео отражения атаки и работы специальных служб.

При включении сирен необходимо соблюдать правила безопасности. Дома следует укрыться в помещении без окон, например в ванной, туалете, коридоре или кладовой. Нельзя пользоваться лифтом, нужно держаться подальше от окон и дверей. Если сирена застала на улице, нужно укрыться в цокольном этаже ближайшего здания. Можно использовать подвалы домов или подземные парковки. Опасно прятаться у стен многоквартирных домов, использовать в качестве укрытия автомобиль или остановочные павильоны.

Запрещено выкладывать фото или видео БПЛА, работы систем противовоздушной обороны, а также специальных и оперативных служб в социальные сети. Единый телефон оперативных служб - 112. Уведомления от РСЧС об угрозе падения ракет на территории Кубани местные жители получали во вторник в 20:52. О введении временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Краснодара сообщили во вторник в 21:33. Вслед за Краснодаром временный запрет на полёты ввели в аэропорту Геленджика.