20 ноября предстоятелю Русской Православной Церкви исполнилось 80 лет.

– Его Святейшество делает очень многое для всего православного мира, нашей страны и Кубани. Краснодарский край всегда был силен своей верой и нерушимыми православными традициями. При всесторонней поддержке Патриарха это духовное наследие бережно сохраняется и преумножается сегодня. Патриарх Кирилл возглавляет Русскую Православную Церковь уже более 17 лет. За эти годы он снискал искреннее уважение и глубокое доверие миллионов людей, стал мудрым пастырем, чье слово укрепляет дух, дарит душевный покой и вселяет веру в лучшее в самые непростые моменты. При постоянном внимании и благословении Святейшего Владыки в Краснодарском крае строятся новые храмы и воскресные школы, развиваются значимые просветительские проекты для молодежи, крепнет союз Кубанской митрополии и казачества, – отметил Вениамин Кондратьев.

Губернатор пожелал Патриарху Кириллу крепкого здоровья, помощи Божией и душевных сил.

Будущий Патриарх (в миру Владимир Гундяев) родился в семье священника и с детства хотел посвятить свою жизнь Богу. С отличием закончил Ленинградскую духовную академию. В 1969 году пострижен в монашество с именем Кирилл. Был представителем Московского патриархата при Всемирном совете церквей в Женеве, руководил духовной академией, возглавлял отдел внешних церковных связей в Московском патриархате, служил в Смоленско-Калининградской епархии. Предстоятелем Русской Православной Церкви был избран в 2009 году. При Патриархе Кирилле открыто больше 170 монастырей, значительно укрепилось присутствие церкви в общественной жизни, активно развивается православное волонтерство, создана Патриаршая гуманитарная миссия для помощи мирному населению в зоне боевых действий.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

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