В Краснодарском крае подходит к завершению программа капитального ремонта многоквартирных домов на 2026 год. По данным региональной администрации, годовой план выполнен на 93 процента. Ремонтные работы уже полностью завершены в 36 муниципальных образованиях, а в остальных муниципалитетах они вышли на финишную прямую.

Всего в этом году планировалось обновить 570 многоквартирных домов, из них 528 уже отремонтированы. В зданиях выполнили около 1,5 тысячи видов работ. Более чем на половине объектов обновили кровли и фасады, в 48 домах заменили 163 лифта, а также привели в порядок 729 инженерных систем. Благодаря проведенным работам условия проживания улучшились для 45 тысяч жителей края.

Заместитель губернатора Краснодарского края Евгений Пергун отметил, что капитальный ремонт многоквартирных домов напрямую влияет на комфорт и сохранность жилого фонда. По его словам, работы ведутся по графикам, а в ряде муниципалитетов их уже завершили. «План капремонта 2026 года в крае уже выполнили на 93 процента. И уже приступили к работам по плану 2027 года - ремонтируют десятки объектов по всему краю», - приводит его слова пресс-служба администрации региона.

Параллельно в 29 районах Кубани стартовал капитальный ремонт по программе 2027 года. Там обновляют 131 многоквартирный дом. Как рассказал министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Денис Сорокалетов, в следующем году на Кубани планируют обновить более 700 многоэтажек и выполнить свыше 1,8 тысячи видов работ. Этот объем станет самым масштабным за все время действия программы. В частности, предусмотрена замена 77 лифтов в 27 многоквартирных домах.

Региональная программа капитального ремонта действует на Кубани с 2014 года. За это время в крае отремонтировали почти 8 тысяч домов. Сегодня программа охватывает более 20 тысяч объектов. По количеству включенных в нее домов Краснодарский край занимает первое место в Южном федеральном округе и шестое место среди всех регионов России.