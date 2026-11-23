1 из 2 Губернатор Краснодарского края лично поздравил предстоятеля Русской Православной Церкви с 80-летием.

– В Москве лично поздравил Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения. Поблагодарил Его Святейшество за постоянное внимание и поддержку Краснодарского края. Наш край всегда жил крепкой верой и традициями предков. За последние десять лет в городах, станицах и хуторах региона возвели 119 храмов, почти столько же еще строим. На первом месте – воспитание молодежи. Основы православной культуры в школах края изучают свыше 86 тысяч ребят. Уже семь лет реализуем проект «Час духовности» – в нем участвует 371 школа. С января для пятиклассников вводим новый обязательный предмет – «Духовно-нравственная культура России». На занятиях дети будут изучать историю страны, наши традиции и знакомиться с выдающимися соотечественниками. С благословением и поддержкой Его Святейшества мы обязательно продолжим эту работу, – отметил Вениамин Кондратьев.

Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев) родился 20 ноября 1946 года. В 1969 году пострижен в монашество. В 2009 году – избран предстоятелем Русской Православной Церкви. При Патриархе открыли больше 170 монастырей, создали Патриаршую гуманитарную миссию для помощи мирному населению в зоне боевых действий, активное развитие получило православное волонтерство.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Теги: Губернатор