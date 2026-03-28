В Краснодаре провели международную конференцию для молодых нейрохирургов страны

Мероприятие посвятили малоинвазивным хирургическим методам лечения дегенеративных заболеваний позвоночника.

Конференция прошла под руководством доктора медицинских наук, заведующего нейрохирургическим отделением №3 НИИ – ККБ №1 Игоря Басанкина. Для обмена опытом в Краснодар прибыли ведущие специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга и Франции, а так же молодые врачи из разных регионов России, включая Москву, Ростов-на-Дону, Крым, Донецкую и Луганскую Народные Республики.

– Международное профессиональное взаимодействие сегодня играет особую роль в развитии здравоохранения. Участие в таких конференциях зарубежных специалистов позволяет не только обмениваться опытом, но и внедрять в практику лучшие мировые медицинские технологии и подходы к лечению, – отметила первый заместитель министра здравоохранения Краснодарского края Ирина Вязовская.

За время работы конференции нейрохирурги провели 5 операций. Все вмешательства выполняли через минимальный доступ, что позволяет снизить травматичность, уменьшить кровопотерю и значительно сократить период восстановления пациентов.

– Малоинвазивные технологии позволяют эффективно и с минимальной кровопотерей лечить грыжи поясничного отдела позвоночника, стенозы и избавлять от болевых синдромов, в том числе у пациентов с сопутствующими заболеваниями и ранее перенесенными операциями. При этом сохраняются костные и мышечные структуры, что является важным преимуществом современных методов, – отметил заведующий нейрохирургическим отделением №3 НИИ – ККБ №1 Игорь Басанкин.

Во время работы конференции спинальный хирург из Франции, Максим Шаллали отметил, что применение малоинвазивных технологий в НИИ-ККБ №1 находится на самом высоком уровне и соответствует стандартам французских и немецких центров.

Проведение подобных мероприятий способствует развитию высокотехнологичной медицинской помощи и укреплению профессионального взаимодействия специалистов, что в конечном итоге направлено на повышение качества лечения пациентов. Все это соответствует национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».

