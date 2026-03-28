В Краснодаре провели международную конференцию для молодых нейрохирургов страны

Светлана Олтушевская 28.03.2026 Общество

Мероприятие посвятили малоинвазивным хирургическим методам лечения дегенеративных заболеваний позвоночника.

Конференция прошла под руководством доктора медицинских наук, заведующего нейрохирургическим отделением №3 НИИ – ККБ №1 Игоря Басанкина. Для обмена опытом в Краснодар прибыли ведущие специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга и Франции, а так же молодые врачи из разных регионов России, включая Москву, Ростов-на-Дону, Крым, Донецкую и Луганскую Народные Республики.

– Международное профессиональное взаимодействие сегодня играет особую роль в развитии здравоохранения. Участие в таких конференциях зарубежных специалистов позволяет не только обмениваться опытом, но и внедрять в практику лучшие мировые медицинские технологии и подходы к лечению, – отметила первый заместитель министра здравоохранения Краснодарского края Ирина Вязовская.

За время работы конференции нейрохирурги провели 5 операций. Все вмешательства выполняли через минимальный доступ, что позволяет снизить травматичность, уменьшить кровопотерю и значительно сократить период восстановления пациентов.

– Малоинвазивные технологии позволяют эффективно и с минимальной кровопотерей лечить грыжи поясничного отдела позвоночника, стенозы и избавлять от болевых синдромов, в том числе у пациентов с сопутствующими заболеваниями и ранее перенесенными операциями. При этом сохраняются костные и мышечные структуры, что является важным преимуществом современных методов, – отметил заведующий нейрохирургическим отделением №3 НИИ – ККБ №1 Игорь Басанкин.

Во время работы конференции спинальный хирург из Франции, Максим Шаллали отметил, что применение малоинвазивных технологий в НИИ-ККБ №1 находится на самом высоком уровне и соответствует стандартам французских и немецких центров.

Проведение подобных мероприятий способствует развитию высокотехнологичной медицинской помощи и укреплению профессионального взаимодействия специалистов, что в конечном итоге направлено на повышение качества лечения пациентов. Все это соответствует национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».

Пресс-служба администрации Краснодарского края.

Источник: admkrai.krasnodar.ru

