На территории бывшей Адлерской птицефабрики создадут инновационные образовательные площадки

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Соглашения об этом подписали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и председатель Совета федеральной территории «Сириус», руководитель Образовательного Фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

– «Сириус» – это уникальная территория, ведущий научно-образовательный центр мирового уровня. Соглашения, которые мы сегодня подписали, охватывают образование, науку, туризм, культуру и спорт, сохранение олимпийского наследия. Как ведущий аграрный регион страны мы также заинтересованы первыми применять передовые отечественные агро- и биотехнологии, которые создают в образовательном центре на федеральной территории «Сириус». От такого взаимодействия выиграет весь агропромышленный комплекс региона, а ключевые сферы нашей экономики станут более высокотехнологичными. Уверен, вместе у нас все получится, – сказал Вениамин Кондратьев.

Губернатор посетил центр генетики и науки о жизни, осмотрел лабораторный комплекс научно-технологического университета «Сириус». Вениамин Кондратьев отметил, что разработки в сельском хозяйстве позволят максимально эффективно использовать природные богатства региона, сохранить и повысить плодородие почв, чтобы обеспечить продовольственную безопасность России.

– Благодарна за совместное решение развития этой территории. Мы вместе с вами задаем стратегический вектор. Договорились создать промышленную лабораторию, в которой сможем изучать почву и растения, наметить план работы по всему краю на ближайшие годы. У нас беспрецедентные возможности подготовки кадров, огромное количество международных программ, которые вызывают интерес. Мы, в том числе, готовимся к фестивалю молодежи, который через четыре года здесь состоится, и покажет нас, как беспрецедентную возможность для развития научной карьеры в России. Хотим повышать квалификацию всех тех, кто уже занимается сельским хозяйством в крае. Будем обсуждать и развивать с администрацией края дальнейшие меры поддержки отрасли, – сказала Елена Шмелева.

Первое соглашение о сотрудничестве заключили между администрацией Краснодарского края и федеральной территорией «Сириус». Оно предусматривает продолжение работы над вопросами развития федеральной территории, создания условий для выявления талантов и укрепления научно-технологического суверенитета России. Второе – между администрацией Краснодарского края, образовательным фондом «Талант и успех» и инновационным научно-технологическим центром «Сириус». Оно направлено на создание качественно новой образовательной среды для реализации потенциала молодого поколения.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

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