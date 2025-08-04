Вениамин Кондратьев: В Туапсинском округе ввели муниципальный режим ЧС

Об этом сообщил губернатор Краснодарского края.

– Регулярно получаю доклады по ситуации с непогодой в крае. Что касается Туапсинского округа. В селе Дефановка подтоплено 25 домов, в Молдавановском – 9 домов и 25 придомовых территорий, а в поселке Новомихайловском – 20 придомовых территорий. Для обеспечения безопасности жителей открыли два пункта временного размещения: в школах поселков Новомихайловский и Джубга. Экстренные и спасательные службы работают в усиленном режиме, оперативно устраняют последствия стихии и оказывают поддержку всем, кто нуждается в помощи. В Туапсинском округе ввели муниципальный режим ЧС, – сообщил Вениамин Кондратьев.

Для обхода пострадавших территорий и оценки ущерба в Туапсинском муниципальном округе создадут 35 групп. Как только спадет вода, они приступят к работе. Также собирают жителей из непострадавших поселков для помощи в очистке территорий и ликвидации последствий.

Глава региона отметил, что непогода затронула и Горячий Ключ. В селе Фанагорийском резко поднялся уровень реки Чепси. Произошло подтопление улиц Калинина и Лесной, количество подтопленных домов и территорий уточняется.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

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