На выплаты пострадавшим от наводнения в Туапсинском муниципальном округе по поручению губернатора направят более 27,9 миллиона рублей

Соответствующее постановление подписал Вениамин Кондратьев. Средства выделили из резервного фонда администрации Краснодарского края.

В соответствии с документом, министерство ГО и ЧС региона доведет средства муниципалитету для единовременной материальной и финансовой помощи – в связи с утратой имущества первой необходимости жителям, пострадавшим от паводка после ливней, прошедших 3 августа.

Комиссии по оценке ущерба обследовали уже более 600 домовладений, заявления на выплаты подали жители свыше 400 домов.

Размер компенсаций, на которые могут рассчитывать пострадавшие, составляет 15675 рублей единоразово на одного человека для тех, чье жилье пострадало в зоне ЧС, 78375 рублей – в случае частичной утраты имущества и 156750 – в случае полной.

Пресс-служба администрации Краснодарского края