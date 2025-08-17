Юные спортсмены могут заниматься тяжелой атлетикой в 21 муниципалитете Краснодарского края







Для них работают отделения краевой спортшколы олимпийского резерва.

– В Краснодарском крае тяжелая атлетика развивается динамично. Более 240 спортсменов ежегодно входят в состав региональной команды, а свыше 35 – в национальную сборную. Краевая спортшкола олимпийского резерва по тяжелой атлетике заслуженно считается одной из лучших в стране. Мы гордимся достижениями наших ребят и их тренеров. Они прославляют наш регион и мотивируют новое поколение, – отметил министр физической культуры и спорта региона Серафим Тимченко.

Отделения краевой спортшколы олимпийского резерва расположены в Анапе, Армавире, Горячем Ключе, Краснодаре, Сочи, а также в Белоглинском, Белореченском, Брюховецком, Динском, Каневском, Красноармейском, Крыловском, Кущевском, Мостовском, Новокубанском, Новопокровском, Отрадненском, Павловском, Тихорецком и Щербиновском районах, Туапсинском муниципальном округе.

Узнать больше о подготовке юных тяжелоатлетов можно в краевой спортшколе олимпийского резерва по адресу: г. Краснодар, ул. Пригородная, 24А; телефон для справок: 8 (861) 992-47-93.

Кубанские атлеты стабильно демонстрируют высокие результаты на всероссийских и международных турнирах. Арсений Курочкин из станицы Новомышастовской Красноармейского района установил новый рекорд Европы, подняв штангу в толчке весом 161 килограмм.

На чемпионате России по тяжелой атлетике сборная Краснодарского края завоевала 14 медалей, а команда девушек заняла третье место в общекомандном зачете.

Многие учащиеся продолжают спортивную династию своей семьи. Так, Сергей Луканин из Сочи занимается под руководством своего деда – заслуженного тренера России Валерия Луканина. На первенстве Европы юный спортсмен выиграл три медали.

Пресс-служба администрации Краснодарского края