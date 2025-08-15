По поручению губернатора в правила комплексного развития новых территорий Краснодара включат обязательное строительство поликлиник







1

из

2

Такое решение глава региона принял на совещании, которое провел после рабочего объезда стройплощадок учреждений здравоохранения.

– Поликлиники нужно сделать неотъемлемой частью правил комплексного развития новых территорий города. Это станет обязательной нормой для всех застройщиков, которые на сегодняшний день уже не могут возводить жилые дома без достаточного количества школ и детских садов. Теперь к ним добавляем и учреждения здравоохранения. По-другому качества жизни в быстрорастущем городе-миллионнике мы не добьемся, – сказал Вениамин Кондратьев.

Сейчас в Краснодаре одновременно возводят 5 поликлиник – в поселке Российском, станице Елизаветинской, в районе ул. Петра Метальникова, ул. Кирилла Россинского и на Ростовском шоссе, причем три из них – с серьезными отставаниями.

Во время объезда стройплощадок Вениамин Кондратьев раскритиковал темпы строительства поликлиник. На совещании глава региона еще раз подчеркнул, что существующие поликлиники в новых районах города перегружены, а новые объекты позволят сделать медицинскую помощь доступнее для сотен тысяч жителей. Поэтому Вениамин Кондратьев поручил привлечь дополнительные силы на всех объектах и сократить допущенные отставания.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Теги:

Губернатор