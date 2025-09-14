По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году на дорожные работы в Краснодарском крае запланировали 13,4 миллиарда рублей







1

из

14

Большое интервью губернатора Вениамина Кондратьева о развитии дорожной инфраструктуры на Кубани опубликовало информационное агентство ТАСС.

Как рассказал глава региона, работы ведут на 32 участках дорог общей протяженностью свыше 208 км, включая 4 моста. Ряд показателей нацпроекта уже перевыполнили. Среди наиболее значимых реализованных объектов – мост через реку Кубань в Усть-Лабинском районе. Он связывает станицу Ладожскую с хутором Братским и другими населенными пунктами.

Краснодарский край участвует в 12 национальных проектах, запущенных с 2025 года. В традиционном дайджесте собрали новости об их реализации за период с 8 по 14 сентября.

Национальный проект «Молодежь и дети»:

– Победители федерального этапа чемпионата «Профессионалы» будут получать дополнительную краевую премию: инициативу молодежи поддержал губернатор Вениамин Кондратьев.

– Губернатор Кубани посетил

Краснодарский машиностроительный колледж. С 2025 года учреждение участвует в федеральном проекте «Профессионалитет» в рамках нацпроекта.

Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»:

– Кубанские инноваторы получили

38 млн рублей на реализацию своих проектов на федеральном конкурсе «Студенческий стартап». Его проводят в рамках нацпроекта.

– Сельскохозяйственное предприятия из Брюховецкого района работает над повышением эффективности ремонта спецтехники.

– Предприятие из Тимашевского района оптимизирует производство фотообоев, внедряя бережливые технологии.

– Краснодарское предприятие сократило время производства автоклавов на 21% благодаря лучшим практикам федерального проекта «Производительность труда», входящего в нацпроект.

– Сотрудники машиностроительного предприятия Кубани изучают бережливые технологии.

Национальный проект «Инфраструктура для жизни»:

– В пос. Афипском Северского района по нацпроекту заменили

более трех километров теплосетей.

– В ст. Каневской по нацпроекту продолжают реконструкцию зеленой зоны площадью около 3,5 гектара на ул. Вокзальной.

Национальный проект «Семья»:

– С начала 2025 года жители Краснодарского края заключили

5,8 тыс. социальных контрактов в рамках нового нацпроекта.

– Вице-губернатор Анна Минькова посетила социальные объекты Кавказского района. Замглавы региона рассказала, что в Кропоткине провели капремонт художественной школы по нацпроекту.

Национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства»:

– Важнейшие отрасли экономики Кубани обеспечат

цифровыми платформами для предоставления госуслуг.

Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь»:

– Больницы Кубани в рамках нацпроекта получат

в 2025 году более 80 единиц современного оборудования для реабилитации.

– Для жителей края провели зарядку в онлайн-формате в рамках акции «Бодрое утро на Кубани». Регулярные занятия спортом укрепляют здоровье населения и соответствуют основным целям национального проекта.

– На очередной лекции Школы здоровья кубанцам рассказали о вреде алкоголя. Проведение подобных мероприятий направлено на укрепление общественного здоровья, что соответствует одному из основных вопросов национального проекта.

– Акцию «День донора» провели Краснодаре, Северском и Выселковском районах.

– Специалисты Краевой клинической больницы №1 провели для жителей Крыловского района комплексную проверку здоровья.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Теги:

Нацпроекты