Вениамин Кондратьев поздравил ветерана Великой Отечественной войны с вековым юбилеем

Губернатор Краснодарского края опубликовал поздравление в своих соцсетях в рубрике #ЗащитникиОтечестваКубань.

– Поздравляю с юбилеем ветерана Великой Отечественной войны из Краснодара Марфу Тихоновну Романову — сегодня ей исполнилось 100 лет. Марфа Тихоновна — коренная жительница Кубани. В первые дни войны ее школа в Белой Глине стала госпиталем, учебные кабинеты превратились в палаты и операционные. После окончания 10 класса она прошла курсы медсестер и до 1945 года работала там: принимала эшелоны с ранеными, делала перевязки, помогала солдатам круглосуточно, без выходных. Именно в госпитале встретила будущего мужа — он был в числе раненых. После выписки они переписывались, а позже создали семью, – написал Вениамин Кондратьев.

За свой труд Марфа Тихоновна была награждена медалью Жукова, а в этом году ей присвоено звание почетного гражданина Краснодара.

Глава региона пожелал юбилярше крепкого здоровья, благополучия и заботы близких.

