Смена #РегионВдохновения в молодежном лагере «Регион 93» объединила около 400 человек







1

из

3

Вице-губернатор Анна Минькова пообщалась с участниками, приехавшими на форум в Северский район.

– Традиционно встретилась с участниками молодежного летнего форума «Регион-93». Сейчас здесь проходит смена #РегионВдохновения, которая объединила около 400 человек – журналистов, победителей творческих конкурсов и просто увлеченных текстами. Обсудили перспективы развития журналистики, использование технологий искусственного интеллекта и поддержку молодежи в регионе. Ребята предложили множество интересных идей и поделились, где черпают вдохновение. «Регион-93» – это не только отдых, но и возможность получить ценный опыт от профессионалов и руководителей, создать собственный проект, научиться работать в команде и попробовать себя в креативных проектах, – отметила Анна Минькова.

Смену #РегионВдохновения проводят с 11 по 15 августа. Для участников организуют треки «Творчество» и «Медиа», тематические мастер-классы, нетворкинг. Обучающие программы подготовили крупнейшие СМИ региона – филиал ВГТРК ГТРК «Кубань», медиагруппа «Кубань 24», телеканал «Краснодар», радио «Казак ФМ», газеты «Кубанские новости» и «Краснодарские известия», а также медиацентр «Дом журналистики».

По итогам смены молодежь примет участие в создании различных медиапродуктов. В том числе, выпуске телепрограммы «Хорошее утро», сюжетов для программ «Факты» и «Детали» телеканала «Кубань 24», для программы «Новости» телеканала «Россия. Кубань». Также подготовят выпуск тематических разворотов в газетах «Краснодарские известия» и «Зори» Северского района, публикации и сюжеты во всех региональных СМИ, примут участие в фотовыставке.

Организаторы смены – департамент молодежной политики и Центр гражданского воспитания молодежи при поддержке департамента информационной политики Краснодарского края.

***

«Регион 93» – крупнейший молодежный форум Кубани. Ежегодно сюда съезжаются самые активные ребята со всего края. Этим летом около 2 тысяч человек принимают участие в пяти сменах форума.

Пресс-служба администрации Краснодарского края