По поручению губернатора в Туапсе на ликвидацию последствий ЧС прибыли более 300 специалистов из шести муниципалитетов края

1 из 6 Ситуацию в Туапсе обсудили на совместном заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка, Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба. Его провели губернатор Вениамин Кондратьев и начальник регионального Управления ФСБ России Леонид Михайлюк.

В мероприятии приняли участие председатель ЗСК Юрий Бурлачко, начальник ГУ МВД России по Краснодарскому краю Олег Агарков, руководитель следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю Андрей Маслов, начальник ГУ Росгвардии по краю Сергей Токарев, вице-губернаторы и главы муниципалитетов.

– В Туапсе в круглосуточном режиме продолжаем устранять последствия атаки беспилотников на энергетические объекты. Возгорание на нефтебазе удалось локализовать. Группировку сил на месте нарастили, на помощь прибыли отряды из соседних регионов. Как решили накануне, дополнительно 300 человек из ближайших муниципалитетов края приехали, чтобы помогать приводить в порядок береговую линию и городскую инфраструктуру. Всего на уборке берега и очистке города теперь занято больше 600 сотрудников МЧС, Кубань-СПАС, администраций городов и районов и предприятий. Постоянно мониторим акваторию Черного моря. Сейчас первостепенная задача – потушить пожар и вернуть город к прежней жизни, для этого сделаем все, что от нас зависит, – сказал Вениамин Кондратьев.

Как доложил Сергей Бойко, людей, которых эвакуировали из домов, расположенных рядом с НПЗ, обеспечили всем необходимым.

– Уже порядка 70 человек разместили в гостиницах города, всем предоставляем трехразовое питание, необходимые вещи и средства гигиены, – сообщил Сергей Бойко.

С 28 апреля на территории Туапсинского муниципального округа по решению Вениамина Кондратьева введен режим ЧС регионального уровня. Работы по ликвидации разлива нефтепродуктов продолжают в круглосуточном режиме. Собрано и вывезено более 9 793 кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси.

Работы ведут на трех участках – на территории морского терминала и НПЗ, ниже по течению реки Туапсе и в ее устье, а также на береговой линии от места, где река впадает в Черное море на протяжении около 1 км.

Утром 28 апреля Вениамин Кондратьев прибыл в Туапсе, где тушат пожар на НПЗ, произошедший из-за атаки беспилотников киевского режима. Губернатор поручил привлечь для ликвидации последствий ЧС дополнительные силы и средства из близлежащих муниципальных образований.

Вениамин Кондратьев также принял участие в заседании оперативного штаба, которое провел в Туапсе глава МЧС России Александр Куренков.

