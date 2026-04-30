До конца года в медучреждения Краснодарского края закупят 140 единиц оборудования

– Сегодня ключевые задачи – это качественное и доступное оказание медпомощи, диспансеризация, сохранение активного долголетия и продолжительной жизни населения. Помимо профилактики, важны реабилитация и внедрение современных технологий. Для повышения уровня этой работы создаем объекты краевого уровня по реабилитации, строим ФАПы, проводим капремонты. Закупим до конца года 140 единиц медоборудования в медучреждения региона, – отметила Елена Воробьева.

Отдельно на встрече обсудили кадровые вопросы отрасли. По словам заместителя главы региона, в крае увеличивают набор на обучение в учреждения среднего профобразования – в этом году ожидают порядка 2 тысяч человек. Как подчеркнула Елена Воробьева, именно главные врачи должны формировать потребность в кадрах, информируя о ней, заблаговременно анализировать ситуацию в своих учреждениях.

Также на встрече обсудили готовность к предстоящим майским праздникам.

– Поручила коллегам максимально подготовиться к этому периоду и в плане оказания помощи, и по антитеррористической защищенности. В этот период должна быть организационная мобилизация, – добавила Елена Воробьева.

