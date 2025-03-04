С 2016 года на развитие предприятий промышленного комплекса Краснодарского края направили более 13,8 млрд рублей

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В начале марта 2018 года по инициативе Вениамина Кондратьева в регионе создали Фонд развития промышленности, в эти же числа в 2023 году департамент промышленной политики получил статус министерства. О результатах работы учреждений рассказал вице-губернатор Александр Руппель.

Поздравляя коллективы Фонда развития промышленности региона с семилетием, а министерства промышленной политики с двухлетием со дня присвоения нового статуса, заместитель губернатора отметил, что Краснодарский край по эффективности реализации промышленной политики занимает третье место в России. Производство промышленной продукции уже превышает сельское хозяйство по вкладу в ВРП, сравнялось с пищевой промышленностью в доле обрабатывающих предприятий края и вышло на первое место в структуре инвестиционного портфеля Кубани.

Александр Руппель подчеркнул, что за 9 лет на развитие предприятий промышленного комплекса края направили более 13,8 млрд рублей. В сравнении с 2016 годом в 2,5 раза увеличен объем отгрузки промышленной продукции собственного производства. По итогам прошлого года он достиг более 619,7 млрд рублей. В 3 раза вырос объем налогов от производителей в бюджет края, составив в 2024 году 23,1 млрд рублей. Почти в 9 раз увеличен объем инвестиций в основной капитал.

– По итогам прошлого года промышленники вложили в создание производств и развитие действующих мощностей порядка 66 миллиардов рублей – почти на 40 процентов больше, чем в 2023 году. Это впервые в истории развития данной отрасли экономики региона. При этом в 4 раза увеличен объем капиталовложений в станкостроение и производство одежды, в 3,5 раза – электрического оборудования, в 1,5 раза – стройматериалов и металлообработку. Промышленность региона – стала драйвером всей экономики Кубани, – отметил Александр Руппель, поблагодарив коллективы минпрома и ФРП края за значительный вклад в развитие отрасли.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Источник: admkrai.krasnodar.ru