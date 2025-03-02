На Кубани в 2025 году восстановят более 170 гектаров лесных насаждений

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Эту работу проведут в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нового нацпроекта «Экологическое благополучие». Также с 24 февраля по 1 марта в регионе реализовывали национальные проекты «Инфраструктура для жизни», «Эффективная и конкурентная экономика», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь».
Национальный проект «Экологическое благополучие»:
– Для региона, где курортная сфера является одной из ключевых составляющих экономики, сохранение лесов – важнейшая задача. В прошлом году мы восстановили
более 150 гектаров леса. В этом году планируем провести работы на более чем 176 гектарах, – сказал Вениамин Кондратьев.
Национальный проект «Инфраструктура для жизни»:
– В его рамках в 2025 году
отремонтируют
сети теплоснабжения в станице Батуринской и
заменят
изношенные трубопроводы в станице Брюховецкой.
–
Обновят
общественную территорию в Кореновске и в
хуторе
Ольгинский Абинского района.
Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»:
– Анапская здравница
повысит
качество обслуживания туристов за счет бережливых технологий
– Завод «Гефест»
нарастит
выпуск комплектующих для виноградников с помощью бережливого производства.
– Стартовал
прием
заявок на программу профессиональной переподготовки «Лидеры производительности»
– На ферме из Белоглинского района
оптимизируют
процесс производства молока.
Национальный проект «Молодежь и дети»:
– Более 100 учителей истории
стали
участниками конференции «80-летие Великой Победы: народная память и духовный опыт поколений».
– В Краснодарском торгово-экономическом колледже
презентовали
современную швейную мастерскую.
Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь»:
– Успенская районная больница
получила
современное медицинское оборудование.
– В Северском районе провели донорскую
акцию
и профилактическое
мероприятие
«Гастропоезд».
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В 2025 году Краснодарский край принимает участие в 12 новых национальных проектах: «Продолжительная и активная жизнь», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Инфраструктура для жизни», «Кадры», «Международная кооперация и экспорт», «Беспилотные авиационные системы», «Туризм и гостеприимство», «Экономика данных и цифровая трансформация государства», «Экологическое благополучие», «Эффективная и конкурентная экономика», «Молодежь и дети», «Семья».
Пресс-служба администрации Краснодарского края
Теги:
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Источник: admkrai.krasnodar.ru