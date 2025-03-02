На Кубани в 2025 году восстановят более 170 гектаров лесных насаждений







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Эту работу проведут в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нового нацпроекта «Экологическое благополучие». Также с 24 февраля по 1 марта в регионе реализовывали национальные проекты «Инфраструктура для жизни», «Эффективная и конкурентная экономика», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь».

Национальный проект «Экологическое благополучие»:



– Для региона, где курортная сфера является одной из ключевых составляющих экономики, сохранение лесов – важнейшая задача. В прошлом году мы восстановили

более 150 гектаров леса. В этом году планируем провести работы на более чем 176 гектарах, – сказал Вениамин Кондратьев.

Национальный проект «Инфраструктура для жизни»:

– В его рамках в 2025 году

отремонтируют

сети теплоснабжения в станице Батуринской и

заменят

изношенные трубопроводы в станице Брюховецкой.

–

Обновят

общественную территорию в Кореновске и в

хуторе

Ольгинский Абинского района.

Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»:

– Анапская здравница

повысит

качество обслуживания туристов за счет бережливых технологий

– Завод «Гефест»

нарастит

выпуск комплектующих для виноградников с помощью бережливого производства.

– Стартовал

прием

заявок на программу профессиональной переподготовки «Лидеры производительности»

– На ферме из Белоглинского района

оптимизируют

процесс производства молока.

Национальный проект «Молодежь и дети»:

– Более 100 учителей истории

стали

участниками конференции «80-летие Великой Победы: народная память и духовный опыт поколений».

– В Краснодарском торгово-экономическом колледже

презентовали

современную швейную мастерскую.

Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь»:

– Успенская районная больница

получила

современное медицинское оборудование.

– В Северском районе провели донорскую

акцию

и профилактическое

мероприятие

«Гастропоезд».

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В 2025 году Краснодарский край принимает участие в 12 новых национальных проектах: «Продолжительная и активная жизнь», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Инфраструктура для жизни», «Кадры», «Международная кооперация и экспорт», «Беспилотные авиационные системы», «Туризм и гостеприимство», «Экономика данных и цифровая трансформация государства», «Экологическое благополучие», «Эффективная и конкурентная экономика», «Молодежь и дети», «Семья».

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Теги:

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Источник: admkrai.krasnodar.ru