По поручению губернатора в хуторе Веселом Успенского района построят офис врача общей практики

С просьбой решить вопрос с медицинским обслуживанием к Вениамину Кондратьеву обратилась житель населенного пункта Наталья Джунь.

– Успенский район один из самых небольших в крае по численности населения, но от этого не менее значимый. Для нас важно создавать условия для развития всех территорий, повышения качества жизни в каждом населенном пункте. И здесь в числе главных является вопрос доступности оказания первичной медицинской помощи. Поэтому в хуторе Веселом необходимо открыть офис врача общей практики, чтобы местные жители могли получать квалифицированную помощь, не выезжая далеко от дома, – сказал Вениамин Кондратьев.

Как заверил глава муниципалитета Геннадий Бахилин, необходимые средства на проектирование нового медучреждения район уже получил.

– Потребность в соцобъектах в Веселом действительно есть, в прошлом году мы построили в хуторе детсад-ясли. В этом совместно с министерством здравоохранения региона начали проектирование офиса врача общей практики. Подобрали подходящий земельный участок. Проект завершим до конца 2025 года, начать строительство планируем в 2026 году, – доложил Геннадий Бахилин.

Сейчас фельдшерско-акушерский пункт в хуторе Веселом работает в приспособленном здании 1949 года постройки. Необходимую медпомощь в нем получают жители хуторов Веселого, Лесного, Серединского и Приозерного. Всего 1,3 тыс. человек, в том числе более 220 детей. Новый офис врача общей практики, который построят по ул. Набережной, будет оснащен в соответствии с правилами оказания первичной медико-санитарной помощи.

Всего за последние 10 лет в Успенском районе построили четыре офиса врача общей практики, три фельдшерско-акушерских пункта, врачебную амбулаторию, в этом году достроят еще одну – в селе Коноково. Открыты шесть аптечных пунктов в малых населенных пунктах района.

