Страховой рывок: эксперты оценили шансы на рост рынка до 6 трлн рублей

На XXI Международной конференции по страхованию (Russian Insurance Summit 2026) «Конференция ВСС-2026: Культурный код страхования / Человеческий фактор», которая прошла в Центре событий РБК в Москве, эксперты проанализировали будущее страхового рынка. В центре внимания оказались перспективы его роста до 6 трлн рублей и поиск стимулов для развития в условиях неопределённости.

Среди выступающих присутствовали представители Министерства финансов РФ, Банка России, профильных комитетов Госдумы и организации по защите прав потребителей. Также в числе спикеров были финансовый уполномоченный, представители Народного фронта, руководители и акционеры ведущих страховых компаний России, а также другие эксперты и аналитики рынка. Участники конференции проанализировали, как обеспечить качество услуг, клиентоориентированность, прозрачность и финансовую надёжность игроков рынка.

Отдельное внимание уделили спросу: эксперты разбирали настроения клиентов, потенциал добровольного страхования и востребованные продукты. Стремление создавать клиентскую ценность в виде страхования – ключевой драйвер рынка страхования, отметил заместитель Министра финансов Российской Федерации Иван Чебесков. «Долгое время страхование в России было продуктом, которому граждане не доверяли. Мы уже переломили это восприятие, и нужно продолжать эту тенденцию. Необходимо упрощать клиентский путь с помощью цифровизации, искусственного интеллекта и других инструментов. Наша общая задача на государственном уровне — создать культуру страхования и управления своими рисками. Мы с коллегами из Центрального Банка и Всероссийского союза страховщиков (ВСС) проводим совместную работу в этом направлении», — рассказал Иван Чебесков.

Культура страхования и длинные деньги

Президент ВСС Евгений Уфимцев отметил, что страховая отрасль на сегодняшний день действительно стала более клиентоориентированной. Он также указал на наличие существенных драйверов для дальнейшего роста страхового рынка: особую роль играет накопительное страхование. Оно постепенно становится источником длинных денег для экономики страны, хотя этот сегмент пока находится на начальном этапе развития. «Мы точно можем увеличить в два раза тот объём, который существует сейчас», — заявил Уфимцев.

«Страховая деятельность — это не просто какая-то статистика, это живая жизнь. И здесь еще поле непаханое: и новые виды страхования, и освоение новых видов технологий, включая ИИ. В плане законодательства есть над чем работать. Мы активно работаем над поиском новых возможностей для развития страхового рынка», - рассказал член Комитета Государственной Думы по финансовому рынку, председатель Экспертного совета по законодательству о страховании при Комитете Государственной Думы по финансовому рынку Николай Цед.

Развитие страхового рынка в контексте ожидаемых 6 трлн рублей должно состоять из двух аспектов — сборы (в особенности в ДСЖ) и KPI самого рынка, отметил заместитель директора Департамента страхового рынка Банка России Никита Теплов. «Развитие — это не только объемы сборов, но это и те практики, которые используются на рынке. У Банка России есть ряд прорабатываемых аспектов, в том числе повышение выплат по обязательному автострахованию, контроль наличия ОСАГО по камерам, ускорение выплат по страхованию опасных объектов», — добавил Никита Теплов.

Генеральный директор финансового маркетплейса Сравни Александр Крайник призвал действовать сообща страховщиков и маркетплейсы. «Нас часто пытались противопоставить страховому рынку, но я всегда говорил: нам нужно не соперничать, а грамотно делить работу. Задач у каждого предостаточно, и только объединив усилия мы сможем поднять долю страхования в экономике», — отметил он. По мнению Александра Крайника, именно партнерства на площадке ВСС способны сформировать реальный спрос. «После этого начнется честная конкуренция на уровне сервисов, технологий и скорости выплат. Рынок сам определит стандарты: кому-то нужны мгновенные решения, а кому-то – оптимальный баланс цены и времени. И это абсолютно здоровая продуктовая конкуренция», — отметил он.

Борьба с недоверием и ставка на цифровизацию

Представители страховых компаний отметили, что 6 трлн рублей – достижимая цифра. Однако для её реализации предстоит проделать серьёзную работу. Прежде всего, нужно преодолеть устоявшееся нежелание россиян страховать риски как в быту, так и в предпринимательской деятельности, а также последовательно демонстрировать высокий уровень сервиса, который поможет привлечь новых клиентов и укрепить доверие к страховым продуктам.

Не менее важным направлением участники конференции назвали технологическое развитие отрасли: на тематических площадках подробно обсудили перспективы агрострахования и моторного страхования, а также возможности внедрения искусственного интеллекта и дальнейшие шаги по цифровизации рынка. Эти меры способны заметно повысить удобство и доступность страховых услуг.

Как заявил директор департамента «Страхование» компании Рексофт Никита Евсеенко, рынок страхования нуждается в создании новой ценности для клиента, и «одну из ключевых ролей здесь может сыграть технологическая трансформация: каким бы ни было отношение к ИИ, он ложится в основу всех решений будущего технологического уклада». Однако, по словам Никиты Евсеенко, не стоит заниматься внедрением ИИ просто потому, что это модно. «Технология сама по себе не создает ценность – ценность появляется тогда, когда за счёт неё получается улучшить клиентский опыт, ускорить доставку ценности до конечного потребителя. ИИ становится новым, и в перспективе незаменимым, инструментом, который помогает находить точки роста и решать задачи, казавшиеся раньше невозможными», — пояснил он.