Страховщики рассказали, как не попасть в руки страховых мошенников

По словам экспертов, мошенники в сфере автострахования на Кубани часто намеренно устраивают аварии для получения прибыли – выплаты от страховой компании.

К таким случаям относятся, например, спровоцированные аварии во время кольцевого движения или подстроенные ДТП на парковке. Кроме того, мошенники используют схему, когда подставных автомобиля на дороге сразу два: действуют они на двух полосах, первый автоподставщик резко тормозит перед жертвой, второй якобы пропускает жертву в свою полосу, но в последний момент ускоряется – и формально виновным оказывается тот, кто пытался перестроиться.

Другие схемы

Также популярны в регионе инсценировки ДТП, когда все участники аварии в курсе происходящего заранее. По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, в июне 2024 года следователи направили в суд дело о подобных мошенничествах, которые совершали трое жителей Туапсинского района с 2016 по 2018, инсценировав 17 ДТП. Ущерб от их деятельности для страховщиков оценен в 6 млн рублей.

В январе 2024 года один из судов Краснодара вынес приговор по аналогичному делу в отношении мошенника, который инсценировал 3 ДТП. Преступник договаривался с другими фигурантами дела об участии в подставных авариях.

Но есть и ситуации, когда формально никого преступником назвать нельзя. Это относится к деятельности недобросовестных автоюристов. Недобросовестные посредники могут приезжать на место аварии, представляясь юристами, и предлагать помощь. Они платят пострадавшим на месте аварии небольшую сумму, которая вряд ли покроет причиненный ущерб, однако убеждают пострадавшего подписать доверенности и договор уступки прав требования на выплаты от страховых компаний. Далее идут в суд с иском к страховой компании, нередко с помощью поддельной экспертизы завышают ущерб, а затем все деньги, которые перевела страховая компания, забирают себе. Включая штрафы и пени, которые облагаются подоходным налогом. Так как действуют они по доверенности от имени автомобилиста, то и налоги с выплаченных штрафов и пени потом начисляются ему.

Председатель Совета ассоциации страховых организаций Краснодарского края Эдуард Гайдаенко отмечает, что в случае ДТП люди часто находятся в состоянии стресса и забывают (или не знают точно), что нужно делать. Эксперт рекомендует в такой ситуации взять страховой полис и позвонить по официальному номеру страховой компании. «Следует позвонить на указанный номер телефона и спросить: Я попал в ДТП, скажите, пожалуйста, какие мои действия. Просто позвонить. Если взять полис страхования, там, в принципе, все написано, но вчитываться – сложно, особенно в темное время суток», — рекомендует Гайдаренко.

Будьте осторожны на дорогах и не спешите подписывать договора и доверенности на незнакомых людей.