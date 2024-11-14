Эксперты назвали фейком около половины скидок на распродажах в России

Продавцы заранее увеличивают цену на товары, чтобы потом снизить ее.

Около половины участников распродаж, включая мероприятие 11.11, начавшееся в понедельник, стремятся предложить покупателям фиктивные скидки. Эту информацию «Известиям» предоставили специалисты и представители торговых площадок.

Как уточнили в компании «Авито», благодаря специально разработанному алгоритму, отслеживающему реальность цен, к распродаже не допустили 4 млн из 9 млн объявлений, поданных продавцами для участия в акции.

В компании пояснили, что используют технологическое решение, исключающее фиктивные скидки, которые часто появляются в сезон распродаж как в офлайн-, так и в онлайн-магазинах. За точностью всех назначенных скидок следит специальный алгоритм, который блокирует товары, чья стоимость была искусственно завышена перед стартом кампании и превышает среднюю цену за последний месяц.

Практику выставления некорректных скидок представители онлайн-торговли связывают с тем, что продавцы часто заранее увеличивают цену на товары, чтобы во время распродажи снизить её до среднего уровня, создавая видимость скидки.

В пресс-службе Wildberries отметили, что в текущем году случаи таких манипуляций стали более распространенными. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин оценил, что примерно половина предложений на крупных онлайн-площадках содержит нечестные скидочные схемы.

Ранее сообщалось, что многодетные семьи в России смогут получать скидки на товары в сетевых магазинах и супермаркетах.