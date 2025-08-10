В День физкультурника в Краснодаре провели краевой фестиваль «Физкульт-пикник»







В масштабном мероприятии на территории Дворца спорта «Олимп» приняли участие именитые спортсмены и тренеры, участники спецоперации и члены их семей, молодежь, жители и гости города. Вице-губернатор Александр Власов вручил руководителям и специалистам спортивных учреждений награды и провел встречу со спортсменами-олимпийцами, ветеранами спорта, заслуженными атлетами и тренерами.

– Традиционно в День физкультурника в нашем крае проходит множество мероприятий, на которых чествуют именитых спортсменов, тренеров. Вовлеченность жителей в систематические занятия физической культурой и спортом превышает 67 процентов. Среди людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов занимаются почти 46 процентов. Это большая заслуга всех работников спортивных учреждений, школ, клубов, а также тех, кто активно пропагандирует здоровый образ жизни. Высокие спортивные достижения – яркое подтверждение того, что мы движемся в правильном направлении, укрепляя здоровье населения и формируя физически крепкую нацию, – сказал Александр Власов.

На торжественной церемонии наградили победителей и призеров VI Спартакиады молодежи (юниорская) Кубани 2025 года. Руководителям и специалистам спортивных учреждений вручили почетные грамоты Министерства спорта Российской Федерации, администрации Краснодарского края, благодарности губернатора, почетные грамоты минспорта края и благодарности министра, присвоили звания «Заслуженный работник физической культуры и спорта Краснодарского края».

– «Физкульт-пикник» стал ярким праздником, объединившим всех любителей спорта и активного образа жизни. Масштабные мероприятия, вовлекающие наших жителей, мы стараемся проводить регулярно, так как видим большой интерес к ним. Гости приходят целыми семьями, берут с собой друзей и знакомых. Все больше кубанцев выбирают жизнь в движении. Отдельно хочу отметить церемонию награждения представителей спорта, которая прошла в рамках мероприятия. Кубань – самый спортивный регион России именно благодаря их труду и профессионализму. Мы ценим каждого, – сказал министр физической культуры и спорта региона Серафим Тимченко.

Для гостей праздника подготовили насыщенную программу: мастер-классы от чемпионов России, Европы и мира, показательные тренировки. Всего работало более 40 площадок. Желающие могли попробовать себя в различных дисциплинах профессионального, экстремального и уличного спорта: воркаут, паркур, роллер-спорт, скейтбординг, велосипедный и самокатный спорт, пауэрлифтинг, перетягивание каната, гонка дронов, лазер-бой, шахматы, шашки, боевые искусства, командные виды, гимнастика, спортивная акробатика, рок-н-ролл, стрельба из лука, большой теннис, бадминтон, водные виды и многие другие.

Участники сделали фотографии с олимпийскими чемпионами, изготовили памятные сувениры. Также гости фестиваля узнали о сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Организаторами краевого фестиваля «Физкульт-пикник» стали министерство физической культуры и спорта Краснодарского края и общественная организация «Спортивный совет Краснодарского края».

Пресс-служба администрации Краснодарского края