В 2026 году на Кубани продолжат расширять меры по поддержке финансовой стабильности и просвещению жителей

1 из 4 Первый вице-губернатор Краснодарского края провел рабочую встречу с начальником Южного главного управления Центрального банка России. Ключевой темой стало развитие эффективного взаимодействия региональных властей и финансового регулятора.

– Плотное и конструктивное взаимодействие с Южным ГУ Банка России – важный фактор в решении ключевых экономических задач региона. Наша совместная работа по проекту «Безналичная Кубань», поддержке финансовой стабильности и просвещению граждан дает конкретные результаты и способствует улучшению делового климата. Так, в 2026 году в рамках реализации мероприятий по финансовому просвещению населения Краснодарского края запланировано проведение не менее 20 тысяч мероприятий. Это позволит охватить не менее 36 процентов жителей Кубани, – рассказал Игорь Галась.

Начальник Южного главного управления Центрального банка России Евгений Эберенц отметил высокий уровень вовлеченности краевых властей в диалог и подтвердил готовность Южного ГУ Банка России и далее развивать партнерство по всем актуальным направлениям.

– Совместными усилиями мы активно наращиваем пул компаний-участников мониторинга Банка России. Широта и качество выборки, равно как и прямое взаимодействие с администрацией края, регулярные встречи и обмен оперативной информацией, напрямую влияют на достоверность и полноту регионального анализа текущего состояния и перспектив экономики, который делает Банк России. В том числе на эту аналитику регулятор опирается, принимая решения по уровню ключевой ставки. Вместе мы развиваем финансовую доступность. Так, в конце прошлого года были открыты несколько сельских кабинетов для жителей тех муниципалитетов Кубани, где отсутствует платежная инфраструктура. В текущем году это направление также будет развиваться, – рассказал начальник Южного ГУ Банка России Евгений Эберенц.

Обсуждали на встрече и тему повышения уровня финансовой грамотности жителей Кубани. Например, в феврале администрация Краснодарского края, Южное ГУ Банка России и ГУ МВД по региону запускают совместную информационную кампанию «АнтиДроп». Она расскажет об основных уловках мошенников, которые они используют, чтобы затянуть в свои сети подростков и студентов, а также о возможных последствиях такой нелегальной деятельности.

Пресс-служба администрации Краснодарского края