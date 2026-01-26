Последние новости

В Горячем Ключе впервые провели лапароскопическую герниопластику

Светлана Олтушевская 26.01.2026 Общество

Это метод хирургического лечения грыж, при котором операцию выполняют через небольшие проколы в брюшной стенке. Вмешательство осуществляют под видеоконтролем, что позволяет хирургу наблюдать увеличенное изображение операционного поля на экране.

Возможность проведения таких операций в районе появилась благодаря приобретению современного эндоскопического оборудования в начале 2026 года. Повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи – одна из главных задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

   В еженедельном дайджесте собрали новости о реализации в Краснодарском крае национальных проектов за период с 19 по 25 января.

 Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика»

 Не менее 75 предприятий региона повысят качество услуг и усовершенствуют рабочие процессы

На предприятии «ОС-НОВА» завершили проект по оптимизации производства элеваторного оборудования

Производитель лифтов из Крымска сократит время сборки этажных дверей

 Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь»

 В Павловском районе открыли новую детскую поликлинику

 Жители Краснодара прошли обследования у краевых специалистов

 В 2025 году на Кубани по программе модернизации первичного звена здравоохранения приобрели свыше 1,5 тысячи единиц медоборудования

Жители двух районов Краснодара приняли участие в акции «День донора»

 Нацпроект «Инфраструктура для жизни»

 Жители Кубани направили более 253 тысяч обращений через сервис «Госуслуги.Дом»

 Строительная компания из Сочи ускорит процесс монолитных работ

 Нацпроект «Беспилотные авиационные системы»

В Краснодарском крае создадут школу операторов БПЛА

 

