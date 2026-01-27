На Кубани усиливают контроль за ветеринарной безопасностью

По поручению вице-губернатора Андрея Коробки руководитель департамента ветерринарии Роман Кривонос провел совещание по вопросам контроля за оборотом и ввозом животноводческой продукции. Участие в нем приняли начальники учреждений, подведомственных государственной ветеринарной службе края.

– Обеспечение благополучной эпизоотической обстановки – сегодня приоритетная задача. Краснодарский край – это один из главных российских регионов-производителей молочной и мясной продукции. Поэтому важно сохранить статус гаранта продовольственной безопасности страны и крупного экспортера, – отметил Роман Кривонос.

В рамках усиления контроля сотрудники госветслужбы совместно с подразделениями ГИБДД организовали совместные патрулирования и проверки транспортных средств, перевозящих животноводческую продукцию.

На территории края работают 72 мобильных группы и шесть круглосуточных контрольно-пропускных пунктов. Это позволит снизить риск проникновения на Кубань вирусов опасных болезней животных и обеспечить безопасность реализуемой продукции. Также с органами ГИБДД всех муниципалитетов согласованы графики совместных рейдов и проверок.

Пресс-служба администрации Краснодарского края