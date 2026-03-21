В Абинске перезахоронили 29 бойцов Красной Армии

Останки советских воинов обнаружили поисковики организации «Кубанский плацдарм» в Абинском районе.

Бойцы воевали в составе соединения, которое принимало активное участие в сражениях против немецко-фашистских и румынских захватчиков близ тогда еще станицы Абинской Краснодарского края. Благодаря героизму и стойкости солдат и офицеров были сорваны планы гитлеровцев по захвату Туапсе осенью 1942 года.

С воинскими почестями павших в боях за Родину проводили в последний путь на мемориале «Аллея Славы». В церемонии приняли участие представители департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края, местной администрации, казачества, духовенства, молодежь, военнослужащие и почетные гости – ветераны Великой Отечественной войны.

Участники церемонии почтили память павших минутой молчания. К месту захоронения возложили венки и цветы.

