Вениамин Кондратьев: В 2026 году по нацпроекту «Туризм и гостеприимство» в Краснодарском крае предусмотрели 472 миллиона рублей на развитие компаний отрасли

Об этом губернатор рассказал журналистам.

– В рамках профильного национального проекта организации и предприниматели, работающие в сфере туризма, могут получить субсидию на развитие. За последние пять лет из федерального и краевого бюджета профинансировали более 130 проектов. Компании смогли улучшить условия для пляжного отдыха, разработать и обустроить новые турмаршруты, открыть круглогодичные бассейны, модульные гостиницы и кемпинги. Мы заинтересованы в том, чтобы турбизнес повышал качество отдыха для гостей региона и успешно конкурировал на рынке услуг. Поэтому используем любую для этого возможность. В этом году поддержим еще не менее 20 проектов, а также проведем крупные событийные мероприятия. На эти цели предусмотрели свыше 472 миллионов рублей, – отметил Вениамин Кондратьев.

Субсидию предоставляют на реализацию общественных инициатив и проектов по развитию отрасли. Важным условием является наличие внебюджетных источников, вклад которых в осуществление проекта должен составить 30% или более от суммы субсидии. В рамках нацпроекта в 2026 году также проведут ярмарку «Агротур», фестиваль автотуризма и активного отдыха «Отпуск Фест», традиционную «Черноморскую винную неделю».

Пресс-служба администрации Краснодарского края

