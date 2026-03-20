В Анапе обсудили состояние туристской отрасли и перспективы открытия пляжей

Расширенное выездное совещание провел вице-губернатор региона Александр Руппель. В работе участвовали глава Анапы Светлана Маслова, депутат Законодательного собрания Краснодарского края Николай Морарь, представители министерств и департаментов администрации региона, Роспотребнадзора, руководители крупных анапских предприятий санаторно-курортного комплекса и потребсферы.

– По выводу галечных пляжей из опасной зоны решение уже принято. На пляжах, которые участвуют в эксперименте по отсыпке песка, пробы взяты, ждем результат уже на следующей неделе. Если он будет положительным, на что мы все надеемся, выстроим стратегию и будем поэтапно отсыпать другие пляжные территории, – подчеркнул Александр Руппель.

О различных мерах поддержки сообщила замминистра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Елена Логунова. В 2025 году была принята отсрочка налога на имущество организаций, земельного налога, включая авансовые платежи, страховых взносов. В перечень вошли более 80 анапских организаций курортного комплекса. Также анапчане пользовались субсидиями, льготными займа Фонда микрофинансирования Краснодарского края и другими льготами. Были продлены сроки реализации инвестпроектов на территории курорта. На муниципальном уровне приостановлено действие туристического налога.

Светлана Маслова сделала акцент на перспективах открытия пляжных территорий.

– Мы благодарны вице-премьеру Правительства РФ Виталию Савельеву и губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву за решение исключить наши галечные пляжи из опасной зоны. Если они будут открыты, мы уже сможем говорить о проведении курортного сезона, – отметила Светлана Маслова.

Заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю Надежда Перякина рассказала, что совместными усилиями Правительства России, администрации Краснодарского края и Роспотребнадзора принимаются исчерпывающие меры, чтобы пляжи были открыты и сезон в Анапе состоялся в полном формате. Проведено более 150 тысяч исследований проб воды, воздуха, песка. На галечных пляжах все показатели соответствуют нормативам, если ситуация сохранится, пляжи будут открыты.

Позитивную оценку получил отдых в Анапе в 2025 году около 9 тысяч детей из Белгорода, планируется продолжить эту практику с распространением на Курскую область и другие территории.

Завершил мероприятие открытый диалог. Многие руководители выразили готовность подключиться к работе по отсыпке песком пляжных территорий при положительном результате проб.

