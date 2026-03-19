В Армавире обсудили модернизацию промышленных предприятий Краснодарского края

Заместитель губернатора Александр Руппель провел выездное совещание, посвященное деятельности и перспективам развития хозяйствующих субъектов региона. Участие в работе приняли министр промышленной политики Кубани, руководитель краевого Фонда развития промышленности Дмитрий Хмелько.

– Необходимо поддерживать предприятия, которые демонстрируют стабильный рост и инвестируют в модернизацию. Такие компании создают рабочие места, платят налоги и укрепляют промышленный потенциал региона. Мы продолжим оказывать им консультационную и финансовую помощь в рамках действующих краевых программ и инфраструктуры поддержки, – сказал Александр Руппель.

В Армавире осуществляют деятельность 524 субъекта промышленности. Импульс развитию отрасли придает работа по созданию современной инфраструктуры. Армавирские индустриальный парк «РПК» и промтехнопарк «АЭТЗ» уже включены в реестр Минпромторга России. «Промпарк «Армавир» – в стадии проектирования, в перспективе он расширит возможности для размещения новых производств и привлечения инвестиций в регион.

На встрече обсудили вопросы модернизации и расширения производственных мощностей предприятий. Вице-губернатор Александр Руппель отметил успехи завода стальных конструкций «Кубань». На предприятии провели масштабную модернизацию производственной площадки, вложив в развитие более 210 млн рублей. Производственные мощности позволяют ежегодно выпускать сотни единиц подвижного состава. Эта продукция востребована как на внутреннем рынке России, так и в странах ближнего зарубежья – Беларуси, Казахстане, Туркменистане, Узбекистане.

Также речь шла о расширении производственных возможностей Северо‑Кавказского завода металлоконструкций. Предприятие выпускает металлоконструкции, опоры освещения, башни сотовой связи, дорожные знаки и другую продукцию. Располагает современными цехами с высокотехнологичным оборудованием и имеет знак качества «Сделано на Кубани».

Дмитрий Хмелько подчеркнул, что фокус промышленной политики региона направлен на создание условий для возможности увеличения объемов производимой продукции и выхода на новые рынки сбыта.

***

Предприятия промышленности Краснодарского края получают государственную поддержку в форме льготных займов и субсидий в рамках региональных программ. В краевом Фонде развития промышленности действуют 13 программ льготного заемного финансирования для промышленников.

Пресс-служба администрации Краснодарского края