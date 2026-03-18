Вениамин Кондратьев поздравил жителей Крыма и Севастополя с 12-й годовщиной воссоединения с Россией

Договор о вхождении двух регионов в состав РФ подписали 18 марта 2014 года в Кремле по итогам референдума, который состоялся 16 марта. За воссоединение высказались 96,7% проголосовавших избирателей в Крыму и 95,6% – в Севастополе.

– Двенадцать лет назад жители Крыма и Севастополя приняли судьбоносное решение – воссоединиться с Россией. Это историческое событие важно не только для крымчан, но и для всей нашей страны. Сегодня мы продолжаем идти общим путем, чувствуя крепкое плечо и взаимную поддержку. Мы – один народ, одна большая страна. Крымская весна навсегда останется в памяти как пример твердой гражданской позиции и непоколебимой веры людей в свое государство. Краснодарский край и Республику Крым связывают тесные добрососедские узы. Уверен, наше сотрудничество будет только крепнуть, а вместе мы справимся с любыми вызовами. С праздником, – отметил Вениамин Кондратьев.

В рамках Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в Краснодарском крае проведут почти 7,5 тысяч тематических мероприятий, акций и проектов различного формата. Организуют тематические выставки творческих работ, посвященных Крыму и Севастополю, викторины, квизы и квесты, поэтические и литературные вечера.

В рамках акции «Наш триколор» проведут свыше 200 мероприятий по раздаче шаров и лент в цветах российского триколора. В парках и скверах муниципалитетах организуют фотовыставки, посвященные культурным, историческим, архитектурным, гастрономическим, природным достопримечательностям Крыма. В рамках Международной акции «Сад памяти» высадят саженцы деревьев и кустарников. В регионе также организуют 365 открытых показов документальных и художественных фильмов о Крымском полуострове. И больше 3 тыс. занятий в рамках проекта «Разговоры о Важном». Пять фестивалей ГТО, порядка 50 спортивных турниров, чемпионатов, кубков, первенств, открытых тренировок и зарядок, три автопробега. В Кореновском районе – два телемоста с школами и музеями Крыма. В других учебных заведениях – часы патриотизма, театрализованные представления, внеклассные занятия, литературные и песенные фестивали, ярмарки, онлайн-флешмобы, экскурсии.

