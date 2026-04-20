В Горячем Ключе капитально ремонтируют магистральный водовод

Сети обновят по программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» с привлечением средств федерального бюджета.

На участке от въезда в микрорайон «Курортный» до ул. Грибоедова заменили уже 3 из 4 км труб. Параллельно ремонтируют участок водопровода в границах ул. Черноморской, Луговой и Революции. С начала года выполнили почти 25% запланированных работ.

Другие новости нацпроектов собрали в традиционном дайджесте за 13 -19 апреля.

Нацпроект «Молодежь и дети»

- В Краснодаре провели образовательный семинар в рамках проекта «Код

безопасности»

Нацпроект «Семья»

- С легким паром: краснодарка открыла банный бизнес по соцконтракту

- Социальный контракт в рамках нацпроекта: новая глава в истории большой семьи

- Жительница Каневского района занялась птицеводством по соцконтракту

Нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»

- В Кубанском государственном агроуниверситете прошел «Агро.Интенсив» для учащихся агроклассов

- Кубанские студенты-будущие агрономы ознакомились с работой одного из ведущих семеноводческих центров России

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь»

- Вениамин Кондратьев: За пять лет по нацпроекту для районных медучреждений закупили больше 1140 легковых автомобилей

- В Северском районе открыли врачебную амбулаторию

- Вице-губернатор Елена Воробьева проверила работу медицинских учреждений в Калининском районе

- В Тихорецком районе открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

- В Городской больнице №2 города Новороссийска после капитального ремонта открыли дневной стационар

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика»

- Пятнадцать учреждений культуры внедряют лучшие практики повышения эффективности

- В Краснодаре обсудили бережливые технологии в социальной сфере

- Родниковский культурно-досуговый центр повысит эффективность продвижения мероприятий

- Армавирская Централизованная библиотечная система ускорит обработку и учет поступающих книг благодаря бережливым технологиям

- В сочинской здравнице стали готовить номер к заезду гостя на 18 минут быстрее

- Эксперты Регионального центра компетенций помогут десяти медицинским организациям улучшить процессы

- В Краснодаре прошло мероприятие на тему совершенствования оказания медицинской помощи пациентам с заболеваниями системы крови

Нацпроект «Инфраструктура для жизни»

- На трассе Краснодар – Ейск в районе станицы Староминской завершили основные работы на путепроводе через железную дорогу

- В станице Староминской в 2026 году по нацпроекту благоустроят общественное пространство

- Краснодарский край: продолжается ремонт 7-километрового участка дороги Динская – Старомышастовская

- В Ейском районе продолжается ремонт участка дороги г. Ейск – ст. Ясенская – ст. Копанская – ст. Новоминская

- В Курганинске в 2026 году продолжат благоустройство общественных территорий

Нацпроект «Молодежь и дети»

- Вениамин Кондратьев: В 2026 году больше 500 школ Краснодарского края получат современное оборудование для профильных кабинетов

- Единый день открытых дверей в колледжах и техникумах «Профессионалитета» пройдет 18 апреля 2026 года

- Для студентов Сочинского колледжа искусств организовали интерактивный мастер-класс в рамках всероссийского проекта «Профразвитие»

Нацпроект «Туризм и гостеприимство»

- Летом в Краснодарском крае проведут более 60 крупных событийных мероприятий

Нацпроект «Кадры»

- Вице-губернатор Елена Воробьева посетила ярмарку трудоустройства в Краснодаре

