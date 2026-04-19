В Краснодаре провели традиционные соревнования по бегу имени Людмилы Брагиной

1 из 8 Краевой турнир организовали на стадионе «Динамо». Более 600 спортсменов из 19 городов и районов края, а также республики Адыгея приветствовали министр спорта Дмитрий Новах, Олимпийская чемпионка Людмила Брагина, зампредседателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Владимир Страшко.

– Благодаря таким соревнованиям наша молодежь больше узнает о спортивной истории родного края и героях, которые стояли у ее истоков. Людмила Ивановна Брагина является настоящим примером и ориентиром для молодого поколения. Ее жизненный и спортивный путь — пример силы духа, дисциплины и уверенности в себе, – сказал Дмитрий Новах.

В программу соревнований вошли бег на дистанции 300, 600, 800 и 1500 метров. Зрители увидели парад команд-участников, выступления гимнасток сборной Краснодарского края и творческих коллективов.

Людмила Брагина – чемпионка ХХ летних Олимпийских играх в Мюнхене 1972 года в беге на 1500 метров, обладательница «Золотой шиповки», рекордсменка мира, победительница Кубка Европы.

