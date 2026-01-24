Вениамин Кондратьев рассказал о русской казачьей многодетной семье из Тихорецкого района

В Год единения народов России губернатор запустил в своих соцсетях рубрику #КубаньМногонациональная.

– Сегодня познакомлю вас с русской казачьей семьей Саломаха из станицы Фастовецкой Тихорецкого района. Для них Кубань – это не просто место на карте, а родной дом, где трудились многие поколения их рода. Глава семьи, Евгений – атаман хуторского общества, воспитывает детей так, как учили деды: в православной вере и глубоком уважении к старшим. Его супруга Екатерина – крепкий надежный тыл. Она не только создает уют, занимается садом, но и активно участвует в добровольческой работе. Дети – достойное продолжение своих родителей. Старший сын Игнат – кадет Кропоткинского казачьего корпуса. Дочь Кира совмещает занятия живописью с подготовкой в военно-патриотическом клубе. Младшая Анна – наполняет дом радостью, – отметил Вениамин Кондратьев.

Как сообщил глава региона, воскресные дни семья традиционно проводит в Свято-Никольском храме. Во время путешествий по стране первым делом посещают святыни и исторические музеи. По словам Вениамина Кондратьева, именно на таких крепких, верных своим корням семьях и держится единство народов России.

В Краснодарском крае в мире и согласии проживают 164 национальности. Большинство из них – русские – более 5,1 млн человек. Кубанское казачье войско с учетом семей объединяет более 150 тыс. человек.

Ранее глава региона рассказал о семье Одиссея и Инны Сараканиди, где чтут и греческие, и адыгейские традиции. Всего на Кубани более 13 тыс. греков и 20 тыс. адыгов.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Теги: Губернатор