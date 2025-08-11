В Каневском районе обновляют сети водоснабжения







Модернизацию в районном центре проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В традиционном дайджесте за 4 – 10 августа также собрали новости о нацпроектах «Эффективная и конкурентная экономика», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь».

Нацпроект «Инфраструктура для жизни»:

– В Гулькевичском районе благоустраивают сквер – общественное пространство в поселке Венцы.

– В Усть-Лабинском районе ввели в эксплуатацию обновленный участок дороги Ладожская – Алексее-Тенгинская.

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика»:

– Фонд микрофинансирования Краснодарского края запустил два новых займа. Для предпринимателей ввели микрозаймы «Наука» и «Креативный».

– Отель «Дельта Сириус» повысит стандарты обслуживания гостей благодаря бережливым технологиям.

– Внедрение бережливых технологий на сельхозпредприятии из Крыловского района – в компании «Дубрава» – ускорит процесс техобслуживания спецтехники.

– Мукомольный завод из Успенского района ускорил переработку зерна благодаря бережливым технологиям.

– Агрофирма «Родина» успешно завершила проект по оптимизации процесса заправки сельхозтехники на своих молочно-товарных фермах. Работа велась в рамках федерального проекта «Производительность труда».

Нацпроект «Молодежь и дети»:

– К 2027 году в крае по нацпроекту капитально отремонтируют 18 зданий школ. Об этом рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь»:

– Жители Кореновского района приняли участие в диспансеризации.

– Мобильный комплекс краевой станции переливания крови работал в Горячем Ключе и Северском районе.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Теги:

Нацпроекты