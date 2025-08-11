В Краснодарском крае девять муниципалитетов лидируют по неналоговым доходам







Об этом сообщил вице-губернатор Роман Лузинов на заседании краевой комиссии по обеспечению поступлений в консолидированный бюджет.

– Сегодня собрано около 50 процентов от запланированных поступлений в бюджет региона. В этом году прогноз установлен в объеме более 21 миллиарда рублей. Пока есть муниципалитеты, которые отстают по основным показателям – Щербиновский, Отрадненский, Брюховецкий и Динской районы, а также Туапсинский округ. Необходимо усилить работу, а также выстроить взаимодействие со службой судебных приставов по снижению задолженности, – сказал Роман Лузинов.

За шесть месяцев 2025 года собрано более 10 млрд рублей. В лидерах –Абинский, Апшеронский, Ейский, Калининский, Красноармейский, Усть-Лабинский и Белореченский районы, а также Анапа и Сочи.

Поступления по арендной плате за землю составили чуть больше 6 млрд руб, на втором месте – продажа земельных участков, имущества и акций, на третьем – аренда имущества и дивиденды.

Роман Лузинов обратил внимание глав Тбилисского, Кавказского, Северского районов, Туапсинского округа на рост задолженности. Вице-губернатор подчеркнул, что к концу года она должна снизиться в среднем на 10 %.

