В Краснодаре 18 апреля проведут ежегодную Всероссийскую акцию «Библионочь»

Мероприятия организуют с 19:00 до 23:00. Афишу можно посмотреть на официальном сайте «Библионочи» и на сайтах библиотек.

– Более половины россиян читают книги регулярно – ежедневно или несколько раз в неделю. Другие же ссылаются на нехватку времени и иные приоритеты, об этом говорят результаты опроса ВЦИОМ. Сегодня прекрасная возможность для жителей края посетить библиотеки ваших городов вместе с семьями и провести этот вечер с пользой, – отметила Елена Воробьева.

В 2026 году тема акции «Библионочь» – «Единство народов – сила России». Она объединит свыше тысячи библиотек региона.

В библиотеке им. Братьев Игнатовых проведут встречи с писателями, спектакли, мастер-классы и игры. Организуют акцию «Письмо-поздравление с Годом единства народов России» – посетители напишут открытки сверстникам из других регионов.

Библиотека им. И.Ф. Вараввы станет вокзалом «Единство» с экспедиционными лагерями, каждый из которых будет посвящен одному из регионов страны. Гости познакомятся с культурой и традициями народов России.

Посетителей библиотеки для слепых им. А.П. Чехова будут встречать в костюмах разных народов России. Для гостей организуют национальные подвижные и настольные игры, мастер-классы по изготовлению тактильной книжной закладки, обучат письму шрифтом Брайля.

