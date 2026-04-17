Вениамин Кондратьев: За пять лет по нацпроекту для районных медучреждений закупили больше 1140 легковых автомобилей

Развивать оказание медицинской помощи помогает нацпроект «Продолжительная и активная жизнь».

– За пять лет по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» для районных медучреждений закупили больше 1140 легковых автомобилей. Это позволяет врачам оперативно выезжать на вызовы, доставлять лекарства на дом, перевозить пациентов на диагностику в крупные центры. Особое внимание уделяем отдаленным хуторам и станицам. Там этот транспорт жизненно необходим, особенно для будущих мам и маломобильных жителей. Ежегодно на легковых машинах врачи совершают около 2,3 миллиона выездов. Продолжим работу по обновлению автопарка легковыми и автомобилями скорой помощи, – написал губернатор Вениамин Кондратьев.

Закупают легковой транспорт в рамках нацпроекта в регионе с 2021 года. Это важное подспорье в работе врачей. Например, сочинская городская поликлиника №4 получила 15 таких автомобилей, в том числе, машины повышенной проходимости. На них сотрудники учреждения в составе мобильных бригад регулярно выезжают в отдаленные села и горные районы, проводят диспансеризацию жителей. Многие населенные пункты Большого Сочи расположены в горной труднодоступной местности, откуда тяжело добраться до поликлиники. Используют больничный транспорт и для экстренных случаев – так, одному из пациентов спасли поврежденную руку – мужчину с травмой успели доставить в ближайшую больницу. Всего сотрудники сочинской поликлиники на таких машинах совершают более 60 тысяч выездов в год.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Теги: Губернатор Нацпроекты