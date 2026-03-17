В Краснодаре открыли первый в стране высотный БПЛА-полигон

Новая площадка на базе Школы БПЛА «Добро и Небо» оснащена современной многоуровневой трассой, которая позволяет пилотам отрабатывать навыки управления дронами на новом уровне. Ее высота составляет около 9 метров, а площадь превышает 350 квадратных метров.

В открытии приняли участие директор департамента внутренней политики администрации Краснодарского края Александр Бородавка, заместитель министра образования и науки региона Сергей Крившенко и руководитель благотворительного фонда «Добро и Дело» Анна Потынга.

– На протяжении трех лет организация участвует в конкурсе «Грантов Губернатора Кубани», где четырежды становилась победителем. Вы смотрите в будущее – формируете у молодого поколения интерес к профессиям, связанным с беспилотными летательными аппаратами – это не просто актуальное направление, это мост в профессию для сотен ребят, интересующихся техникой, – отметил Александр Бородавка.

Школа БПЛА «Добро и Небо» с 2025 года проводит бесплатные занятия для детей и взрослых по основам беспилотной авиации. Под руководством опытных пилотов-практиков ученики изучают такие направления, как аэросъемка, картография и мониторинг.

За время работы школы ее выпускниками стали около 100 специалистов, которые освоили управление и программирование БПЛА, а также научились техническому обслуживанию и ремонту дронов. Воспитанники школы регулярно демонстрируют высокие результаты на региональных и всероссийских соревнованиях.

– Первый в России высотный полигон для беспилотников откроет новые возможности для обучения навыков пилотирования учеников и расширит горизонты в области разработки и использования беспилотных авиационных систем. Это важно для будущего не только нашего региона, но и всей страны, – отметил Сергей Крившенко.

Школа «Добро и Небо» активно готовит новое поколение специалистов, способных профессионально использовать технологии беспилотной авиации во всех отраслях экономики.

Проект реализовал благотворительный фонд «Добро и Дело» в рамках «Грантов Губернатора Кубани».

Пресс-служба администрации Краснодарского края