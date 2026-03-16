Вениамин Кондратьев: В развитие энергетического комплекса Кубани до 2028 года инвестируют более 130 миллиардов рублей

– Краснодарский край – крупный и динамично развивающийся регион, в котором живут более шести миллионов человек и ежегодно посещают десятки миллионов туристов. Поэтому вопросы бесперебойного энергоснабжения имеют для нас ключевое значение. От создания новых и своевременной модернизации существующих энергообъектов зависит надежность электроснабжения жилых домов, социальных учреждений и предприятий, дальнейшее развитие экономики. Поэтому совместно с сетевыми компаниями в регионе запущена программа развития электроэнергетики. Будут построены новые и модернизированы существующие подстанции, линии электропередачи разных классов напряжения. Всего с 2026 по 2028 годы в развитие энергетического комплекса региона инвестируют более 130 миллиардов рублей, – отметил Вениамин Кондратьев.

В рамках реализации своих инвестиционных проектов компании направят в развитие энергосистемы региона в 2026 году 63,6 млрд рублей, в 2027-м – 36,4 млрд рублей, в 2028-м – 30,1 млрд рублей. Среди ключевых мероприятий – строительство новых питающих центров, установка более мощных трансформаторов на существующих подстанциях, устройство новых высоковольтных линий электропередачи.

Эти работы выполнят в Краснодаре, Сочи, Анапе, Армавире, а также Каневском, Кавказском, Брюховецком, Динском, Славянском и других районах края.

В 2025 году совместно с крупнейшими электросетевыми компаниями на Кубани реализовали инвестпроекты на почти 15 млрд рублей. Были построены новые подстанции, возведены и реконструированы более 190 км линий электропередачи.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

