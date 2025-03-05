В Краснодаре провели заседание Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба региона

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Совещание прошло под председательством губернатора Вениамина Кондратьева и начальника Управления ФСБ России по Краснодарскому краю Леонида Михайлюка.

Участие в заседании также приняли руководитель следственного управления СК РФ по региону Андрей Маслов, замначальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю Виталий Наумейко, начальник главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю Александр Решетников, председатель ЗСК Юрий Бурлачко, вице-губернаторы, руководители профильных министерств и ведомств.

– Благодарю за совместную работу специальные службы, военных и правоохранительные органы. Несмотря на попытки атак беспилотников наши слаженные действия позволяют сохранять стабильность, но самое главное, что наш регион останется безопасным для жителей и гостей Краснодарского края. Для этого сегодня действует созданная нами система «Купол безопасности», которая хорошо себя зарекомендовала и показала свою эффективность. Важно продолжать системную работу в этом направлении и действовать на опережение. Не сомневаюсь, что вместе мы и дальше сможем сохранять обстановку в Краснодарском крае спокойной и благополучной, – сказал Вениамин Кондратьев.

Отдельно губернатор обратился к главам муниципалитетов, в которых в результате атак беспилотников были повреждены дома жителей. Вениамин Кондратьев подчеркнул, что важно не оставлять людей один на один с проблемами и поручил оказывать им всю необходимую помощь с восстановлением жилья и имущества.

– Спасибо администрации Краснодарского края и всем коллегам из правоохранительного блока за те решения и действия, которые принимаются для сохранения стабильности. Сегодня выстроена система, которая работает на достойном уровне и обеспечивает безопасность в таком непростом регионе, – сказал начальник Управления ФСБ России по Краснодарскому краю Леонид Михайлюк.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

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Источник: admkrai.krasnodar.ru