Вениамин Кондратьев рассказал о боевых подвигах почетного гражданина Краснодара и трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина

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Легендарному асу губернатор Кубани посвятил пост в своих соцсетях, продолжая цикл публикаций #80ЛетПобедыКубань.

– Сегодня 112 лет со дня рождения знаменитого летчика Александра Покрышкина – трижды Героя Советского Союза. Свой первый самолет будущий маршал авиации поднял на Кубани, в краснодарском аэроклубе. В краевой столице он служил военным авиатехником, изучал летное дело и буквально за две недели освоил двухлетнюю программу клуба. Навыки пригодились ему с началом Великой Отечественной войны. Первое боевое крещение он получил в июне 1941 года. В разные годы сражался на Южном, Северо-Кавказском, Украинских фронтах. Неоценимый вклад внес Александр Покрышкин и в освобождение Кубани. В боях за Краснодарский край с апреля по июнь 1943 года он сбил 22 немецких самолета. Его собственная тактика принесла советской армии преимущество в небе. А внедренный им боевой порядок истребителей получил название «кубанская этажерка», – написал Вениамин Кондратьев.

Глава региона отметил, что благодарные краснодарцы увековечили память о герое – присвоили ему звание почетного гражданина города, назвали его именем школу и улицу, установили памятник в микрорайоне имени Жукова, а также мемориальную доску на доме, в котором летчик жил.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

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Источник: admkrai.krasnodar.ru