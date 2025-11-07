Вениамин Кондратьев рассказал о двух участниках специальной военной операции – финалистах кадрового проекта «Герои Кубани»







1

из

2

Программу запустили в феврале 2025 года по инициативе губернатора Краснодарского края. В ней зарегистрировались свыше двух тысяч человек.

– Виталий Кулий из Калининского района с детства мечтал стать военным и пойти по стопам отца. В 17 лет поступил в Академию Росгвардии, после выпуска прошел не одну боевую кампанию. В спецоперации участвовал с первых ее дней. Во время массированного артиллерийского обстрела организовал команду для спасения пострадавших бойцов, все из подразделения остались живы. Награжден медалью «За отвагу», – отметил Вениамин Кондратьев.

Губернатор сообщил, что сейчас Виталий Кулий возглавляет в своем родном муниципалитете отделение Союза казачьей молодежи Кубани. Ему близка сфера взаимодействия с правоохранительными органами, казачеством и службами гражданской обороны.

– Евгений Крылов из Новороссийска всегда знал, что будет служить Родине. После военного училища стал офицером. С первых дней специальной военной операции с честью и мужеством выполнял боевые задачи в составе своей воинской части. Возвращаясь с задания, он попал под артиллерийский обстрел и получил серьезное осколочное ранение. Награжден двумя Орденами Мужества и медалью Жукова. В город-герой вместе с семьей переехал два года назад. Сейчас Евгений уже начал работать в администрации Новороссийска, его интересует сфера транспорта и дорожного хозяйства, – отметил Вениамин Кондратьев.

Вышедшие в финал участники кадрового проекта «Герои Кубани», получили возможность пройти программу профессиональной переподготовки для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также корпоративном секторе.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Теги:

Губернатор