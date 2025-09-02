В Краснодарском крае открыли учебно-производственный кластер «Машиностроение»







Его создали образовательные учреждения и промышленные предприятия края на базе Краснодарского машиностроительного колледжа в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

– По поручению губернатора ведем активную работу по привлечению кадров в промышленность, организуем взаимодействие предприятий промышленного комплекса и образовательных учреждений. Сегодня наши отрасли, как одни из самых динамично развивающихся в экономике края, остро нуждаются в грамотных специалистах. А с учетом создаваемых предприятий, расширения действующих мощностей в ближайшие семь лет обрабатывающим производствам региона потребуется более 30 тысяч работников, – прокомментировал старт площадки министр промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько.

В состав участников учебно-производственного кластера «Машиностроение» вошли три организации среднего профессионального образования. Это Новороссийский колледж строительства и экономики, Новороссийский колледж радиоэлектронного приборостроения имени генерал-майора А.А. Суховецкого, Армавирский машиностроительный техникум. А также – предприятия промышленного комплекса региона – Южный завод тяжелого станкостроения и корпорация акционерной компании «Электросевкавмонтаж», которые помогли оборудовать и отремонтировать мастерские центра. Представители участников кластера войдут коллегиальный орган управления этой площадкой.

Ежегодно здесь будут готовить 625 студентов среднего звена. Они смогут применять полученные знания непосредственно на промышленных производствах. На базе кластера будут проводить обучение по наиболее востребованным рабочим профессиям и специальностям. Это сварщики, мастера слесарных работ, операторы-наладчики металлообрабатывающих станков, машиностроители и другие квалификации. В перспективе расширят направления подготовки, внедрят дистанционные формы обучения, наладят сотрудничество с международными партнерами.

– «Профессионалитет» – уникальный проект, направленный на подготовку квалифицированных специалистов по тем направлениям, которые наиболее востребованы экономикой Кубани. На базе профессиональных образовательных организаций региона с сегодняшнего дня работают девять кластеров федерального проекта. Здесь готовят кадры для отрасли сельского хозяйства, информационных технологий, туризма и сферы услуг, искусства и креативных индустрий, строительства, машиностроения и педагогики. Всего проект объединил 38 колледжей и техникумов региона и 39 предприятий-партнеров, – отметил первый заместитель министра образования и науки региона Сергей Пронько.

Пресс-служба администрации Краснодарского края