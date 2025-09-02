В сентябре мобильная приемная губернатора Краснодарского края посетит Павловский и Темрюкский районы







Об этом рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.

– В своей работе ориентируемся на конкретные проблемы людей, стараемся приложить максимум усилий, чтобы решать их комплексно. Для меня важно, чтобы каждый житель, независимо от удаленности своего населенного пункта, имел возможность напрямую, без бюрократических процедур, задать вопросы специалистам краевых министерств и ведомств, – отметил Вениамин Кондратьев.

Как рассказал губернатор, с начала 2025 года мобильная приемная побывала в 10 муниципалитетах и приняла почти 700 граждан. Среди основных тем, которые волнуют жителей, – водо-, электро- и теплоснабжение, ремонт дорог, благоустройство и здравоохранение.

Третьего сентября прием граждан проведут в станице Павловской по ул. Крупской, 237. Специалисты краевой администрации будут работать там с 12:00 до 16:00.

Темрюкский район мобильная приемная посетит 24 сентября. Жителей будут ждать по ул. Ленина, 29, с 12:00 до 16:00.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

