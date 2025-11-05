В Краснодарском крае завершился IV Открытый фестиваль театров кукол «Патриот»







В рамках пятидневного мероприятия более 2 тысяч зрителей смогли увидеть спектакли от ведущих театральных коллективов страны.

– Ценность «Патриота» в том, что представленные в его конкурсной программе спектакли не просто формируют у юных зрителей чувство прекрасного, но и воспитывают в них любовь к ближнему и своей стране. А также знакомят с ее историей, культурой и традицией, – сказал заместитель министра культуры Краснодарского края Алексей Батура.

На заочный этап фестиваля поступило порядка 30 конкурсных заявок, шесть из них отобрали для участия в конкурсных показах на базе Краснодарского краевого театра кукол. Обладателем Гран-при стал Театр актера и куклы «Петрушка» из Сургута со спектаклем «Крайний случай». На первом месте – Самарский театр кукол с постановкой «Четвертая высота».

Конкурсные показы посетили не только краснодарские зрители, но также и гости из других муниципалитетов Кубани. Это в том числе воспитанники всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения, курсанты Краснодарского высшего военного училища имени генерала армии С. М. Штеменко.

На фестивале в Краснодаре впервые показали спектакль Государственного академического центрального театра кукол имени С.В. Образцова «Ленинградка». Краснодарский краевой театр кукол показал спектакль «Рядовой Воробышек», посвященный 80-летию Победы. В основу постановки лег реальный подвиг бойца СВО, совершенный в 2024 году, факты биографий «сыновей полка» 1941–1945 годов, а также история обнаружения сумки красноармейца-фронтовика П.Я. Кошмана из города Кропоткина.

Открытый фестиваль театров кукол «Патриот» впервые провели в Краснодарском краевом театре кукол в 2022 году. С тех пор фестиваль ежегодно проходит с 1 по 5 ноября. Учредителем выступает министерство культуры Краснодарского края. В 2025 году мероприятие приурочено к 80-летию Великой Победы, все постановки имеют патриотическую направленность. Следующий, V «Патриот», также пройдет в кубанской столице.

