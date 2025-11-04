В Краснодарском крае в «Ночи искусств» приняли участие более 312 тысяч человек







1

из

8

Музеи, театры, библиотеки и концертные площадки подготовили свыше 3,8 тысячи мероприятий. Главной темой акции в 2025 году стало единство культур народов России.

– Акция объединила свыше 312 тысяч жителей и гостей края. В этот вечер звучала музыка, оживали картины, горели глаза артистов и зрителей. Самая масштабная программа традиционно развернулась в Краснодаре. Спасибо всем, кто был с нами этой ночью — кто делился теплом, вдохновением и любовью к искусству. Каждый из вас сделал этот праздник особенным. Пусть эта энергия и радость встречи с культурой останутся с вами надолго, – сказала и.о. министра культуры Краснодарского края Виктория Лапина.

«Ночь искусств» провели под девизом «В единстве культур – сила народа». Во всероссийской акции приняли участие музеи, театры, библиотеки и концертные площадки. В ее рамках спектакли, концерты, экскурсии и мастер-классы жители Кубани смогли посетить бесплатно.

Самые масштабные события подготовили учреждения культуры Краснодара. В музее имени Е.Д. Фелицына провели театрализованную программу, музей имени Ф.А. Коваленко представил экспозицию «Русское искусство XVI – начала XX века». Концертное шоу организовали в Краснодарском академическом театре драмы, литературно-музыкальный вечер – в театре «Премьера», в театре современного искусства – «Мастерскую современного танца» с мастер-классами от артистов.

Мероприятия в рамках «Ночи искусств» прошли во всех муниципальных образованиях края. Так, детская школа искусств города Белореченска организовала выставку «В единстве культур – сила народа». Новокубанский краеведческий музей – инсталляцию «Народные костюмы». В Доме культуры станицы Камышеватской Ейского района работала выставка картин местных художников, в Березанском культурно-досуговом центре Выселковского района – выставка «Многонациональная Россия».

Пресс-служба администрации Краснодарского края