В мессенджере МАХ появился виртуальный помощник Многофункционального центра Краснодарского края

Чат-бот будет обеспечивать круглосуточную информационную поддержку для жителей региона.

– Сегодня сеть МФЦ Краснодарского края охватывает 95 процентов территории региона. Жители Кубани могут обратиться в любой из 62 офисов и 283 территориально обособленных структурных подразделений МФЦ для получения необходимых услуг. Более того, теперь заявители могут в любое время получать актуальную информацию о режиме работы МФЦ, отслеживать статус своих документов и записываться на прием с помощью нового виртуального помощника в мессенджере МАХ. Это особенно удобно, поскольку сервис работает даже в условиях пониженного качества связи, – отметил и.о. руководителя департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный.

Для того чтобы воспользоваться новым сервисом, необходимо установить на мобильный телефон национальный мессенджер МАХ, перейти по ссылке на виртуального помощника или найти через строку поиска «МФЦ Краснодарского края» и нажать кнопку «Начать».

– Внедрение чат-бота в мессенджере МАХ – это еще один шаг в построении клиентоцентричной, современной системы предоставления государственных услуг. Мы понимаем, как важно для жителей региона получать необходимую информацию максимально оперативно. Сервис помогает в решении вопросов без визита в офис, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Мы уверены, что чат-бот станет надежным и удобным помощником для граждан, – отметил директор краевого МФЦ Виталий Затона.

Национальный мессенджер МАХ запустили в марте 2025 года. В него можно отправлять любые виды сообщений, видео, фотографии и файлы объемом до 4 ГБ совершенно бесплатно. Приложение поддерживает высокое качество голосовых и видеозвонков.

Пресс-служба администрации Краснодарского края