В майские праздники Краснодарский край принял более 615 тысяч гостей

1 из 5 Самым востребованным направлением стали черноморские курорты.

– В майские праздники Краснодарский край принял более 615 тысяч гостей. Еще порядка 216 тысяч человек приехали отдохнуть с однодневной экскурсией – это почти на 3 тысячи больше, чем за аналогичный период минувшего года. Самым востребованным направлением стало Черноморское побережье: Сочи, Анапа, Геленджик и Новороссийск, – рассказал министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Василий Воробьев.

Руководитель ведомства отметил, что отдыхающих привлекали также предгорные районы – Апшеронский, Лабинский, Мостовский. Набирают популярность такие направления, как гастро-, эно- и агротуризм.

В период с 1 по 11 мая на курортах Краснодарского края работали более 3 тысяч объектов размещения, рассчитанных на 267 тысяч мест.

Средняя заполняемость гостиниц и отелей в праздники в Сочи составила 77%, в Геленджике – 71%, в Новороссийске – 68%. В Горячем Ключе этот показатель 86%, в Мостовском районе – 83%, в Лабинском районе – 69%.

Пресс-служба администрации Краснодарского края