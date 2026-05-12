Вениамин Кондратьев поздравил победителей регионального фестиваля «Студенческая весна»

Творческий конкурс, который проводят в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», приурочили к Году единства народов России. Гала-концерт фестиваля организовали в Краснодарском академическом театре драмы.

– На Кубани подвели итоги регионального фестиваля «Студенческая весна». Этот сезон стал рекордным по количеству участников – организаторы получили 629 заявок. В течение трех месяцев студенты боролись за победу в 10 номинациях, удивляя жюри своим творчеством и мастерством. Фестиваль приурочили к Году единства народов России. Поздравляю победителей, они большие молодцы. Пусть вдохновение никогда не покидает, а творческий путь будет ярким и успешным, – отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

В общем зачете среди высших учебных заведений 1 место занял Кубанский государственный университет, 2 место – Кубанский государственный аграрный университет, 3 место – Кубанский государственный технологический университет.

Среди команд профессиональных учебных заведений победил Краснодарский краевой колледж культуры, 2 место занял Краснодарский педагогический колледж, 3 место – Усть-Лабинский социально-педагогический колледж.

С марта студенты высших и профессиональных образовательных организаций региона проходили конкурсные этапы и работали над номерами и проектами в десяти направлениях.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

