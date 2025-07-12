В рамках «Иннопром-2025» Краснодарский край привлек 3,4 миллиарда рублей инвестиций

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Вице-губернатор Александр Руппель подвел итоги работы кубанской делегации на международной промышленной выставке в Екатеринбурге.

– Каждый год на «Иннопроме» Краснодарский край укрепляет позиции на индустриальной карте страны. Традиционно площадка Кубани стала местом проведения дискуссий на высоком уровне по важнейшим для отрасли темам, таким как кадровая политика, межрегиональная кооперация, развитие региональных фондов развития промышленности. Высоким интересом пользовалась продукция 12 наших предприятий, уже есть предварительные договоренности о новых каналах сбыта. Также в рамках выставки мы провели ряд переговоров с представителями бизнес-сообщества и заключили соглашения о реализации ключевых для региона индустриальных проектов. Благодаря взвешенной промышленной политике, которую мы проводим под руководством губернатора Вениамина Кондратьева, Краснодарский край сегодня является одним из самых комфортных регионов для создания и развития индустриальных предприятий. Договорились с инвесторами о создании и расширении четырех предприятий – в области стеклообработки, беспилотных авиационных систем и автокомпонентов. Общий объем инвестиций составит 3,4 миллиарда рублей, запуск предприятий позволит создать 400 рабочих мест, – сказал Александр Руппель.

Замглавы региона отметил, что ряд проектов будет реализован на уже сформированных площадках – территориях индустриальных парков и промтехнопарков.

Так, в промпарке «Краснодар» строят крупнейший в ЮФО завод по переработке стекла. На «Иннопроме» с компанией-инвестором подписали

соглашение об увеличении мощности и расширении ассортимента выпускаемых стеклопакетов и интерьерных изделий.

Еще один завод, который построят в краевой столице, – по декорированию стеклотары. Его мощность составит до 50 миллионов изделий в год.

На территории первого в крае промтехнопарка, организованного на базе Армавирского электротехнического завода, наладят выпуск тормозных дисков для автопрома. А в перспективе – запустят собственную линию сборки станков для полного цикла производства и создадут межрегиональный отраслевой кластер. Проектная мощность предприятия – до миллиона единиц продукции в год, при этом 90% материалов будут российскими.

В Абинском районе расширят

предприятие по выпуску двигателей для беспилотных авиационных систем. Инвестор планирует использовать отечественное сырье и материалы. На действующей производственной линии уровень локализации уже достигает 97%.

На вставке достигнуты договоренности о развитии кооперации с промышленниками Луганской и Донецкой народных республик. Совместно с предприятиями Херсонской и Свердловской областей, а также с Ассоциацией разработчиков и производителей оборудования для инженерных систем безопасности планируют создать Межрегиональный кластер радиоэлектроники. Кроме того, будут расширять сотрудничество с институтами развития Амурской области и Республики Башкортостан.

Краснодарский край участвовал в Международной промышленной выставке «Иннопром» седьмой раз. В состав кубанской делегации входили руководители профильных ведомств, главы муниципальных образований, топ-менеджеры Фонда развития промышленности края и обрабатывающих предприятий. На стенде собственную продукцию представили 12 кубанских производителей и 4 – амурских. Промышленный потенциал Амурской области демонстрировали на краевом стенде в рамках федеральной программы индустриального наставничества. Коллективную экспозицию организовали министерство промышленной политики и Фонд развития промышленности Краснодарского края.

«Иннопром» в Екатеринбурге проводят с 2010 года. За время участия в выставке краевые делегаты подписали там соглашения о 17 проектах на сумму более 24,5 млрд рублей, реализация которых даст свыше 6,4 тыс. рабочих мест. Это половина всех инвестпроектов, реализуемых на сегодняшний день в регионе в промышленности. За этот же период краевые производители-участники экспозиции заключили более 160 контрактов на общую сумму 7,8 млрд рублей.

Пресс-служба администрации Краснодарского края